حالة من التأهب.. تقديرات إسرائيلية تحدد طبيعة رد إيران وحزب الله

وطن – تتصاعد التوترات في المنطقة بعد اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت وإسماعيل هنية في طهران، حيث تتوالى التقديرات العبرية بشأن طبيعة الرد المتوقع من إيران وحزب الله على إسرائيل.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” كشفت أن تل أبيب ترجح بأن حزب الله سيسبق إيران في شن هجوم على إسرائيل. السيناريو الأسوأ الذي تخشاه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هو هجوم منسق من إيران ولبنان، لكن القادة يعتبرون أن احتمالية حدوث ذلك منخفضة.

التقييمات الأخيرة تشير إلى أن رد حزب الله قد يركز على أهداف عسكرية في الشمال، خاصة في مدينة حيفا حيث توجد قواعد عسكرية ومرافق استراتيجية.

التقارير العبرية تحذر من امتداد الهجوم إلى الأحياء السكنية القريبة في محاولة لتوسيع نطاق الصراع.