بعد تحذير “ساعة القيامة” هل تندلع الحرب النووية وتدمر العالم؟

وطن – أثار حديث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول ساعة القيامة التي تحذر من اقتراب اندلاع مواجهة نووية.

ريابكوف أشار إلى أن ساعة القيامة تدق الآن، وأنه لم يتبق سوى دقيقتين حتى “القيامة”، لكنه شدد على أن هذا لا يعني بالضرورة اندلاع حرب نووية حتمية.

طالب المسؤول الروسي عسكريي بلاده بالاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المستقبلية.

تعد ساعة القيامة، التي دقت لأول مرة قبل 77 عامًا، مقياسًا لمدى اقتراب البشرية من الدمار، ويتغير توقيتها وفقًا للتوترات النووية والكوارث العالمية.