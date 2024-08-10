الإمارات مستمرة بأعمالها المخزية.. الفلسطينيون يقتلون بأموال إماراتية..

وطن – تواصل الإمارات العربية المتحدة تعزيز علاقاتها مع إسرائيل من خلال استثماراتها في الشركات الدفاعية التي تخدم جيش الاحتلال.

وتعد شركة “أنظمة إلبيت” (Elbit Systems) الإسرائيلية واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير الأنظمة العسكرية وتوريدها لعدة دول، بما في ذلك الإمارات.

منذ إعلان التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، أبرمت الإمارات عدة صفقات مع الشركة الإسرائيلية، شملت تأسيس فرع جديد للشركة في الإمارات، وتوريد أنظمة حماية وأنظمة حرب إلكترونية للقوات الجوية الإماراتية.