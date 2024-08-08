إطلاق موقع وتطبيق “ركوة” – الدليل الأول للأعمال العربية الأمريكية

وطن – مع تزايد الاهتمام بالخدمات الرقمية التي تخدم الجاليات المتنوعة في الولايات المتحدة، يأتي إطلاق تطبيق وموقع Rakwa “ركوة” كخطوة هامة نحو تعزيز وجود ونمو الأعمال العربية الأمريكية.

يوفر “ركوة“، كأول دليل إلكتروني مخصص للأعمال العربية في أمريكا، منصة فريدة تربط بين المستهلكين ومجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل المطاعم، المقاهي، ومزودي الخدمات المهنية مثل الأطباء والمحامين الذين يتقنون اللغة العربية.

يعد “ركوة” بمثابة جسر يربط الجالية العربية بالخدمات التي تلائم احتياجاتهم الثقافية واللغوية، مما يسهل عملية البحث عن المنتجات والخدمات داخل الولايات المتحدة. من خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين تصفح الأعمال بسهولة، قراءة التقييمات والمراجعات، والتواصل المباشر مع الأعمال دون عناء.

إضافة إلى ذلك، يشجع “ركوة” الشفافية والتواصل بين أصحاب الأعمال والعملاء من خلال تمكين الأخيرين من ترك التقييمات والتعليقات التي تساعد في رفع مستوى الخدمة وتعزيز الثقة بين المستخدمين.

يقدم التطبيق أيضًا ميزات متقدمة مثل تحديثات البيانات المستمرة لضمان الدقة والفائدة، وإمكانية الحصول على تحليلات دقيقة تخص أداء الأعمال المدرجة في الدليل، مما يوفر لأصحاب الأعمال رؤى قيمة حول تفاعلات العملاء.

في ظل العصر الرقمي، يبرز “ركوة” كمثال يحتذى به في كيفية استخدام التكنولوجيا لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي داخل الجالية العربية الأمريكية. مع توفر التطبيق الآن للتحميل على كل من Google Play وApp Store، يبدو أن “ركوة” ستصبح المصدر الأول لكل من يبحث عن الأصالة والجودة في الخدمات والمنتجات العربية.