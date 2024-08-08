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إطلاق موقع وتطبيق “ركوة” – الدليل الأول للأعمال العربية الأمريكية

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – مع تزايد الاهتمام بالخدمات الرقمية التي تخدم الجاليات المتنوعة في الولايات المتحدة، يأتي إطلاق تطبيق وموقع Rakwaركوةكخطوة هامة نحو تعزيز وجود ونمو الأعمال العربية الأمريكية.

يوفرركوة، كأول دليل إلكتروني مخصص للأعمال العربية في أمريكا، منصة فريدة تربط بين المستهلكين ومجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل المطاعم، المقاهي، ومزودي الخدمات المهنية مثل الأطباء والمحامين الذين يتقنون اللغة العربية.

يعدركوةبمثابة جسر يربط الجالية العربية بالخدمات التي تلائم احتياجاتهم الثقافية واللغوية، مما يسهل عملية البحث عن المنتجات والخدمات داخل الولايات المتحدة. من خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين تصفح الأعمال بسهولة، قراءة التقييمات والمراجعات، والتواصل المباشر مع الأعمال دون عناء.

إضافة إلى ذلك، يشجعركوةالشفافية والتواصل بين أصحاب الأعمال والعملاء من خلال تمكين الأخيرين من ترك التقييمات والتعليقات التي تساعد في رفع مستوى الخدمة وتعزيز الثقة بين المستخدمين.

يقدم التطبيق أيضًا ميزات متقدمة مثل تحديثات البيانات المستمرة لضمان الدقة والفائدة، وإمكانية الحصول على تحليلات دقيقة تخص أداء الأعمال المدرجة في الدليل، مما يوفر لأصحاب الأعمال رؤى قيمة حول تفاعلات العملاء.

في ظل العصر الرقمي، يبرزركوةكمثال يحتذى به في كيفية استخدام التكنولوجيا لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الاقتصادي داخل الجالية العربية الأمريكية. مع توفر التطبيق الآن للتحميل على كل من Google Play وApp Store، يبدو أنركوةستصبح المصدر الأول لكل من يبحث عن الأصالة والجودة في الخدمات والمنتجات العربية.

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