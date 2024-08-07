من الحكم المؤبد إلى زعامة حركة حماس.. يحيى السنوار الرجل الذي خدع قادة الكيان!

وطن – أحدث تعيين يحيى السنوار كزعيم جديد لحركة حماس خلفاً للشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل في إيران منذ أسبوع، صدمة كبيرة لدى قادة الاحتلال الإسرائيلي.

يُعتبر السنوار، المطلوب رقم واحد لجيش الاحتلال والمتهم بالتدبير لعملية طوفان الأقصى، الرجل الأول في الحركة والمسؤول عن القرارات العسكرية والسياسية. ت

أتي هذه الخطوة في رسالة واضحة إلى الاحتلال بأن حماس موحدة ولا تعاني من أي خلافات داخلية. سيتولى السنوار قيادة المفاوضات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، مما يزيد من التوترات مع إسرائيل.