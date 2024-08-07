“مرحبا بكم في الجحيم” تقرير إسرائيلي يوثق تعذيب الأسرى الفلسطينيين

وطن -كشفت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن تقرير مروع يوثق وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين.

التقرير المؤلف من 118 صفحة، والمعنون بـ”مرحبًا بكم في الجحيم”، يفضح الانتهاكات المنهجية التي يتعرض لها الفلسطينيون في معسكرات التعذيب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

تتضمن هذه الانتهاكات العنف الشديد، الاعتداءات الجنسية، والإذلال المتعمد، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا في أقل من 10 أشهر.

يستند التقرير إلى 55 شهادة من المعتقلين السابقين، ويكشف عن أعمال عنف تعسفية متكررة، بجانب ظروف احتجاز غير إنسانية تشمل الحرمان من النوم، التجويع المتعمد، وحظر ممارسة الشعائر الدينية.