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صدمة أمريكية لإسرائيل.. انتصاراتكم وهمية وحماس أعادت بناء قوتها

باسل سيد
باسل سيد

وطن – في الوقت الذي يدعي فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيق إنجازات عسكرية، تتوالى التقارير والتحليلات التي تكشف فشل هذه الادعاءات أمام المقاومة الفلسطينية.

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية زيف رواية الاحتلال عن قرب تحقيق النصر، مؤكدة قدرة المقاومة الفلسطينية على إعادة بناء قدراتها العسكرية على الرغم من الحرب الدموية المتواصلة للشهر العاشر على التوالي.

وفقًا للتقارير، نصف قوات القسام أعادت بناء قدراتها القتالية في شمالي ووسط غزة، واستخدمت بفعالية الموارد المتضائلة على الأرض.

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