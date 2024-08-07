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الكلاب الضالة تثير جدلاً سياسياً في تركيا.. معركة بين الحكومة والمعارضة

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – أصبحت الكلاب الضالة عنوانًا لمعركة سياسية حامية الوطيس في تركيا، بعد أن أقر البرلمان قانونًا لمعالجة هذه المعضلة.

رأى معسكر الرئيس رجب طيب أردوغان القانون ضروريًا لسلامة الحيوانات والبشر على حد سواء، بينما اعتبرته المعارضة مجزرة بحق الحيوان ولجأت للمحكمة العليا لوقفه.

يهدف القانون إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ، ويتضمن ما يسمى “القتل الرحيم” للكلاب التي تعاني من أمراض مستعصية على العلاج.

يقدر عدد الكلاب الضالة في تركيا بنحو 4 ملايين كلب، بينما أخصت البلديات نحو 2.5 مليون كلب خلال العشرين عامًا الماضية.

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