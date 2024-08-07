إيمان خليف تتحدى الإدعاءات الغربية وتهدي الجزائر أول ميدالية أولمبية

وطن – في حدث رياضي تاريخي، استطاعت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أن تحقق انتصارًا ساحقًا على منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني خلال 46 ثانية فقط، مما أجبر كاريني على الانسحاب باكية.

هذا الانتصار في أولمبياد باريس العظمى جعل من إيمان خليف حديث الساعة، حيث تعرضت لحملة تشكيك واسعة حول جنسها، قادها شخصيات بارزة مثل دونالد ترامب وإيلون ماسك وجورجيا ميلوني.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها خليف مثل هذه الادعاءات، حيث تم استبعادها من نهائي بطولة العالم العام الماضي بسبب ارتفاع هرمون الذكورة لديها.