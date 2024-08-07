بحث
الرئيسيةالهدهد

أكبر مسؤول أمني روسي يصل طهران.. هل تدخل موسكو على خط المواجهة مع إسرائيل؟!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – وسط ترقب عالمي لهجوم إيراني محتمل على تل أبيب، وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي أكبر أحمديان.

يناقش شويغو مع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، من بينها الأمن.

تتزامن زيارة شويغو مع تلقي إيران أنظمة حرب إلكترونية متطورة “مورمانسك – بي إن” المصممة لاعتراض الإشارات والتشويش عبر نطاق الموجات القصيرة، وأنظمة الصواريخ الباليستية التكتيكية “إسكندر”.

  • اقرأ أيضا:
خيارات الرد الإيراني بعد اغتيال إسماعيل هنية: هل يستعد الحرس الثوري لهجوم واسع؟

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us