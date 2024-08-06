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4 سنوات على انفجار مرفأ بيروت وما زالت الحقيقة مغيبة

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – في الرابع من أغسطس عام 2020، توقفت الحياة في العاصمة اللبنانية بيروت عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً، حين هزّ انفجار ضخم مرفأ المدينة، محولاً بيروت إلى مدينة من الركام.

الانفجار، الذي يُعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب ما يزيد عن 6000 آخرين.

هذا الحدث المفجع دمر الأحياء، وترك اللبنانيين في حالة من الصدمة والتساؤل عما حدث.

مع مرور أربع سنوات، لم تتضح الحقيقة بعد، حيث تعرقل التحقيقات القانونية والسياسية الوصول إلى المسؤولين عن تخزين 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في ظروف غير آمنة منذ عام 2014.

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