سقوط شيخة حسينة.. ثورة الشعب البنغالي تنهي حقبة الاستبداد

وطن – شهدت بنغلاديش مشهدًا تاريخيًا يذكرنا بانتصار إرادة الشعوب ضد الظلم والاستبداد. في حادثة لافتة، أجبرت رئيسة الحكومة البنغالية، شيخة حسينة واجد، على الاستقالة والهروب إلى الهند بعد حكم دام 15 عامًا مليئًا بالتضييق على الحريات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

انفجر الغضب الشعبي بعد إصدار حسينة أمراً يخصص 30% من الوظائف الحكومية لأفراد عائلات المقاتلين في حرب الانفصال عن باكستان عام 1971، ما أثار استياء واسعًا في الشارع البنغالي.

🔴انتهت الفسحة وفرّت #شيخة_حسينة على متن مروحية عسكرية إلى #الهند بعد 15 عاما من الحكم المتسلّط في #بنغلاديش ⚠👇 pic.twitter.com/X7hNNsBkUM — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 6, 2024