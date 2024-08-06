بحث
الرئيسيةالهدهد

خيارات الرد الإيراني بعد اغتيال إسماعيل هنية: هل يستعد الحرس الثوري لهجوم واسع؟

باسل سيد
باسل سيد

وطن – توعّد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاسٍ بعد اغتيال إسماعيل هنية، وسط تقارير استخباراتية أمريكية تفيد بأن الهجوم الإيراني سيكون واسع النطاق هذه المرة.

تدرس طهران خيارات متعددة للثأر، من أبرزها استخدام الوكلاء مثل حزب الله، الذي قد يستهدف البنى التحتية داخل إسرائيل، رغم وجود نظام القبة الحديدية الذي يحد من تأثير هذه الهجمات.

الخيار الثاني هو تنفيذ اغتيالات سياسية ضد مسؤولين إسرائيليين، سواء داخل إسرائيل أو في الخارج، مع إدراك أن عمليات الاغتيال في الخارج قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية.

أما الخيار الثالث فهو تكرار هجمات الصواريخ والمسيرات، رغم محدودية نجاحها كما أظهر هجوم أبريل الماضي. السيناريو الأكثر تخوفًا من جانب تل أبيب هو هجوم مشترك تشارك فيه إيران مع حلفائها في سوريا والعراق، إضافة إلى كتائب القسام في فلسطين، مما قد يؤدي إلى تشتيت الدفاعات الإسرائيلية.

  • اقرأ أيضا:
ردًا على اغتيال هنية.. إسرائيل تتأهب لرد إيراني عنيف خلال الساعات المقبلة

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us