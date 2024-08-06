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حرب استنزاف.. ما لا تعلنه إسرائيل عن خسائرها من ضربات حزب الله

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – في ظل عدم إعلان إسرائيل عن حجم خسائرها جراء ضربات حزب الله، كشفت معلومات حديثة عن أضرار فادحة لحقت بالشمال الإسرائيلي، مؤكدة بتقارير من مشاهد الأقمار الصناعية.

بعد 10 أشهر من الأعمال القتالية والقصف المتبادل، تعرضت المنطقة لأكبر عمليات إجلاء منذ 70 عامًا، حيث بقي نحو 3 آلاف ساكن فقط في مستوطنة كريات شمونة من أصل 24 ألفًا قبل بدء القتال.

نيران حزب الله أسفرت عن أضرار كبيرة بالمباني والمحاصيل والأنشطة التجارية، مما أدى إلى جعل مدن الشمال مهجورة تحت وطأة حرب استنزاف يشنها حزب الله اللبناني.

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