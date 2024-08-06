الساعات الأخيرة في حياة هنية.. آية قرآنية ورسائل عن المقاومة

وطن – كشفت حركة حماس عن تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة لحياة قائدها إسماعيل هنية، قبل اغتياله في طهران بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.

نشرت الحركة صورة توثق “الرحلة الأخيرة لشهيد الأمة”، حيث ظهر هنية جالسًا في الطائرة، ممسكًا بالمصحف ومتأملاً في آية “فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ…”.

أكدت حماس أن هنية كان في حالة عبادة وخشوع، متمسكًا بالآخرة على الدنيا. كشف ممثل حماس في إيران، خالد القدومي، عن تفاصيل اللقاء الأخير لهنية، حيث عاد من العشاء الرئاسي حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف، وصلى العشاء، ثم تبادل الحديث عن الأوضاع المشحونة في المنطقة، خصوصًا بعد اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

تحدث هنية عن الأمل الذي يحمله المجاهدون إما بالنصر أو الشهادة، وكيف أن المقاومة جذبت حولها شخصيات بارزة. أشار إلى أن رؤساء الوزراء ومسؤولين من دول لا تتعامل مع حماس قاموا من أماكنهم للسلام عليه خلال الحفل.

🔴الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبل اغتياله في طهران.. بعث بهذه الرسائل وقرأ هذه الآية القرآنية 👇 pic.twitter.com/FSTZTuwUqX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) August 5, 2024