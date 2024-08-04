فرنسا تستفز الجزائر بخريطة المغرب.. ما القصة؟!

وطن – أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده الصريح لمغربية الصحراء، مؤكدًا مساندة فرنسا للمغرب في هذا الملف الشائك.

شرعت السلطات الفرنسية في نشر موقفها الجديد عبر وسائل الإعلام الرسمية، حيث عرضت القناة الخامسة خريطة المغرب متضمنةً الصحراء الغربية المتنازع عليها، مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

يُعد هذا التحرك تحولاً في سياسة فرنسا التي كانت تتحفظ سابقاً على ضم الصحراء لخريطة المغرب.

أثار هذا الموقف الفرنسي غضب الجزائر، التي سحبت سفيرها من باريس تعبيراً عن احتجاجها، معتبرةً ذلك انتهاكاً للشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي.