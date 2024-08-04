إسرائيل تربط هواتف وزرائها بالأقمار الصناعية.. ما السبب؟!

وطن – تعيش إسرائيل حالة من الاستنفار الشديد بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وقيادي حزب الله فؤاد شكر.

في خطوة استثنائية، قررت الحكومة الإسرائيلية توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين لجميع الوزارات، خشية تضرر شبكة الاتصالات في حال وقوع هجوم محتمل من قبل حزب الله وإيران. تستعد الحكومة الإسرائيلية لاحتمالية تعرض شبكات الإعلام لأضرار في الهجوم المتوقع.

تصاعدت حالة التأهب في إسرائيل منذ الاغتيالين، مع تجهيز منظومة الدفاع الجوي لاعتراض أي هجوم.

في هذا السياق، توعدت إيران وحزب الله بالرد، فيما نبهت كتائب القسام إلى انتقال المعركة إلى مرحلة جديدة. تعيش المنطقة على وقع خطر اندلاع حرب شاملة، مما يزيد من حدة التوترات الإقليمية.