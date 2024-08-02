على مدى 22 عاما.. أبرز قادة حماس الذين اغتالهم الاحتلال

وطن – في ظل سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال، برزت قضية تصفية قادة حماس إلى الواجهة مجددًا مع اغتيال إسماعيل هنية، أحد أبرز القادة السياسيين الفلسطينيين.

هذه العملية الغادرة جاءت بعد سنوات من استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنخب السياسية والعسكرية للحركة، التي عُرفت بمقاومتها الصلبة ضد الاحتلال ورفضها “اتفاق أوسلو”.

شملت هذه السلسلة اغتيالات مؤلمة، منها اغتيال صلاح شحادة في 2002، والشيخ أحمد ياسين في 2004، وعبد العزيز الرنتيسي في نفس العام، ونزار ريان في 2009، وأحمد الجعبري في 2012، ورائد العطار في 2014، وأيمن نوفل في أكتوبر 2024، وصالح العاروري في يناير 2024.

لم تثني هذه الاغتيالات حماس عن مواصلة نضالها، بل أنتجت قادة عظاماً وخلقت واقعًا جديدًا كان بمثابة كابوس دائم للاحتلال.