بحث
الرئيسيةالهدهد

تركيا تجمع الخصوم.. أكبر صفقة تبادل أسرى بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – في صفقة تاريخية تعتبر الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تم تبادل 26 محتجزاً بين روسيا والدول الغربية على الأراضي التركية.

قادت أنقرة جهود الوساطة السرية لمدة سنة كاملة، حيث استقبلت 7 طائرات تحت حماية مشددة، تحمل سجناء من الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا.

شملت الصفقة نقل 10 أشخاص بينهم طفلان إلى روسيا، و13 آخرين إلى ألمانيا، و3 إلى الولايات المتحدة. من بين الشخصيات المهمة في التبادل، إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال والجندي الأميركي بول ويلان، إضافة إلى المرتزق الألماني ريكو كريجر والمعارض الروسي إيليا ياشين والضابط بجهاز الأمن الفدرالي الروسي فاديم كراسيكوف.

  • اقرأ أيضا:
هل تشن روسيا ضربة نووية ضد أمريكا.. تهديد عبر التلفزيون الرسمي وجدل

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us