بحث
الرئيسيةتقارير

اغتصاب جماعي حتى الموت واستعباد جنسي.. السودان ليس آمنا للنساء

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – يكشف تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” عن تورط قوات الدعم السريع في جرائم جنسية مروعة ضد السودانيات شملت الاغتصاب الجماعي، الاختطاف، العنف الجنسي، والزواج القسري، بما في ذلك قاصرات وعاملات في مجال الرعاية الصحية.

تصف المنظمة هذه الانتهاكات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الفيديوهات المرفقة بالتقرير توثق الاعتداءات التي طالت المئات من النساء، بما فيهن القاصرات، وتعرضت بعضهن لاضطرابات نفسية وجسدية دفعتهن إلى التفكير في الانتحار.

كما يواجه الضحايا صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات الإجهاض.

  • اقرأ أيضا:
الحروب لا تُخاض على أجساد النساء.. اغتصاب سودانيات وشهادات صادمة

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us