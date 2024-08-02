اغتصاب جماعي حتى الموت واستعباد جنسي.. السودان ليس آمنا للنساء

وطن – يكشف تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” عن تورط قوات الدعم السريع في جرائم جنسية مروعة ضد السودانيات شملت الاغتصاب الجماعي، الاختطاف، العنف الجنسي، والزواج القسري، بما في ذلك قاصرات وعاملات في مجال الرعاية الصحية.

تصف المنظمة هذه الانتهاكات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الفيديوهات المرفقة بالتقرير توثق الاعتداءات التي طالت المئات من النساء، بما فيهن القاصرات، وتعرضت بعضهن لاضطرابات نفسية وجسدية دفعتهن إلى التفكير في الانتحار.

كما يواجه الضحايا صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات الإجهاض.