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أبو الشهداء وجدّهم.. من هو الشهيد القائد إسماعيل هنية؟!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – اغتيل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بصاروخ ضرب مقر إقامته في طهران يوم 31 يوليو، حيث كان يزور العاصمة الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.

هنية، الذي ولد في مخيم الشاطئ بقطاع غزة وتعلم في مدارس الأونروا، تعرض لمحاولات اغتيال متعددة على مر السنين. في عام 1992، تم نفيه إلى لبنان بعد سجنه لمدة ثلاث سنوات بسبب انضمامه لحركة حماس خلال الانتفاضة الأولى.

في عام 1997، أصبح مساعدًا للشيخ أحمد ياسين ومديرًا لمكتبه. نجا من غارة إسرائيلية في 2003 ومن محاولة اغتيال أخرى في 2006 على الحدود مع مصر.

عينه مجلس الشورى رئيسًا للمكتب السياسي لحماس في 2017.

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