رسو محتمل لناقلة نفط إسرائيلية.. المغاربة يترقبون ويستعدون للانتفاض

وطن – تشهد الأوساط المغربية ترقبًا كبيرًا مع قرب وصول ناقلة نفط إسرائيلية إلى المياه الإقليمية المغربية، المقررة يوم الثلاثاء 30 يوليو، قادمة من ولاية تكساس الأمريكية.

أثار هذا الخبر مخاوف النشطاء المغاربة من إمكانية سماح السلطات المغربية للناقلة بالرسو في ميناء طنجة، خاصة بعد رفض إسبانيا استقبالها في موانئ الجزيرة الخضراء.

عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن قلقها، محذرة من السماح للناقلة بالإبحار أو الرسو في أحد الموانئ المغربية.

الناقلة محملة بالوقود لطائرات F-16 و F-35، التي تستخدم في الحرب على غزة.