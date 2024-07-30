خطاب العرش: الملك محمد السادس يتناول أزمة المياه ويتجاهل الملفات الإقليمية

وطن – في الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش، توجه الملك محمد السادس بخطاب إلى الشعب المغربي، وسط ترقب كبير نظراً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعيشها البلاد.

ظهر الملك مرتدياً بدلة رسمية سوداء، وبجانبه ولي العهد الذي ساعده في الجلوس.

بدت ملامح التوتر على الملك الذي تلعثم عدة مرات خلال قراءته للخطاب، الذي أعدّه فريقه، مخصصاً أغلب الوقت للحديث عن أزمة المياه في المغرب، دون التطرق إلى الملفات الإقليمية والدولية الساخنة، مثل الحرب على غزة.

كما لفت الانتباه عدم ذكره لوالدته التي توفيت مؤخراً. انتهى الخطاب وعاد الملك إلى قصره، بينما بقى المغاربة ينتظرون حلولاً ملموسة لمشاكلهم العديدة.