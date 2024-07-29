هل تقبل إسرائيل شرط حماس وتفرج عن مانديلا فلسطين؟

وطن – تواصل حركة حماس إصرارها على الإفراج عن الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي كجزء أساسي من أي اتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

يعتبر البرغوثي، الذي يعد المرشح الأول لقيادة فلسطين في حال تحررها، شرطاً أساسياً لدى حماس، وفقاً لمجلة ‘ايكونوميست’. في المقابل، ترفض إسرائيل بشدة هذا الشرط، معتبرةً أن إطلاق سراح البرغوثي قد يغير ديناميكيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل جذري، ويعتبرونه مغامرة كبيرة قد لا تصب في مصلحتها.