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هل تقبل إسرائيل شرط حماس وتفرج عن مانديلا فلسطين؟

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تواصل حركة حماس إصرارها على الإفراج عن الأسير الفلسطيني البارز مروان البرغوثي كجزء أساسي من أي اتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

يعتبر البرغوثي، الذي يعد المرشح الأول لقيادة فلسطين في حال تحررها، شرطاً أساسياً لدى حماس، وفقاً لمجلة ‘ايكونوميست’. في المقابل، ترفض إسرائيل بشدة هذا الشرط، معتبرةً أن إطلاق سراح البرغوثي قد يغير ديناميكيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل جذري، ويعتبرونه مغامرة كبيرة قد لا تصب في مصلحتها.

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تعليقات

  1. ممكن تفرج عنه مقابل 43 الف شهيد بغزه
    مهو هو من الجنس الملائكي وقتلى غزه لاقيمه لهم

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