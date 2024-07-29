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هجوم مجدل شمس بالجولان السوري.. من يقف وراءه؟!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – شهدت مجدل شمس بالجولان السوري المحتل هجوماً أسفر عن مقتل 12 شخصاً، مما دفع إسرائيل لاتهام حزب الله بالمسؤولية عن الهجوم والتوعد برد قوي.

في المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الحادث، مؤكدين أن الحادث ناتج عن سقوط صاروخ إسرائيلي على ملعب كرة قدم.

وفقاً لموقع أكسيوس، قد تكون هناك عملية اعتراض إسرائيلية فاشلة وراء الحادث.

رئيس الأركان الإسرائيلي أعلن رفع جاهزية الجيش، مشيراً إلى احتمال اندلاع حرب شاملة. هذه التطورات تنذر بتصعيد خطير بين إسرائيل وحزب الله.

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