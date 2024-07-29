هجوم الوادي الكبير.. كيف غفلت أجهزة المخابرات العمانية عن مؤامرة بهذا الحجم؟!

وطن – شهدت سلطنة عُمان هجوماً إرهابياً غير مسبوق على مسجد ‘الوادي الكبير’ في مسقط، مما صدم الشارع العماني الذي لم يشهد أحداثاً مماثلة من قبل.

وفقاً لتحليل صادر عن ‘معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى’، تورط في الهجوم 3 إخوة عمانيين لصالح تنظيم داعش الذي تبنى الهجوم.

يعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه في عُمان، حيث أرجع التحليل عدم تعرض السلطنة لهجمات جهادية من قبل إلى قلة عدد العمانيين المنخرطين في الحركات الجهادية، ومعظمهم يتبعون المذهب الإباضي.

ووفقاً لتحليل المعهد، طلب قادة داعش في العراق وسوريا من ‘ولايتهم اليمنية’ منذ 2017 التخطيط لهجمات في عُمان، مما يوضح أن داعش كان مهتماً بمهاجمة السلطنة منذ سنوات.

وأكد المعهد على ضرورة الدعم الأمريكي لعُمان لتجنب هذه التهديدات.