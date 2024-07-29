لماذا طلب أردوغان من الرئيس الفلسطيني أن يعتذر لتركيا؟

وطن – أثار طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الفلسطيني محمود عباس بالاعتذار بشكل رسمي لتركيا تفاعلاً واسعاً.

جاءت تصريحات أردوغان خلال ملتقى مع ممثلي منظمات مدنية بولاية ريزة، حيث قال إن بعض الأحزاب السياسية في تركيا طالبت بدعوة عباس للحديث في البرلمان، مؤكدًا أن الدعوة وُجهت بالفعل لكنه لم يأتِ، مشيرًا إلى ضرورة اعتذاره بشكل منفصل.

ردًا على ذلك، أكد سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، أن عباس وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا وإلقاء خطاب في البرلمان، وأن العمل جارٍ على تحديد موعدها من خلال الاتصالات الرسمية.

يأتي هذا التصريح في أعقاب كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، والتي وصفها أردوغان بأنها مشهد مشين.