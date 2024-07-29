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“عجل السامري” دلالات خفية وراء افتتاح أولمبياد باريس

باسل سيد
باسل سيد

وطن – أثار عرض مجسم لعجل في افتتاح أولمبياد باريس 2024 جدلاً واسعاً، حيث رأى البعض أن المجسم يرمز لعجل السامري، الشخصية التاريخية المثيرة للجدل.

عبر المنتقدون عن استيائهم مما وصفوه بمحاولة تشويه الدين والقيم الأخلاقية، مشيرين إلى أن الرسائل المضمنة تتجاوز العرض الثقافي لتصبح خطابًا أيديولوجيًا موجهًا.

البعض يرى في ذلك ترويجاً لطقوس عبادة الشيطان على أرض الواقع، ويعتبرونه تحدياً صارخاً للأديان، وإشارة إلى توترات وانقسامات داخل المجتمعات الغربية.

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