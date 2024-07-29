تدريبات عسكرية وأعمال مشبوهة.. اعتقال ليبيين في جنوب إفريقيا.. فما القصة؟!

وطن – اعتقلت السلطات في جنوب إفريقيا 95 ليبياً بعد مداهمة مزرعة في مدينة وايت ريفر تُستخدم كقاعدة عسكرية. وُجد المعتقلون يقيمون في خيام عسكرية مزودة بمعدات تدريب عسكرية وأسلحة مرخصة وأنواع من المخدرات.

شهود عيان أكدوا أن المعتقلين كانوا في المنطقة منذ أبريل الماضي، بينما قدموا معلومات زائفة في طلب التأشيرة، زاعمين أنهم جاءوا للتدريب كحراس أمن.

في حين تُشك السلطات في أنهم يتلقون تدريبًا عسكريًا ويخضعون الآن للاستجواب لتحديد مدى تورطهم والهدف وراء هذا التدريب

🛑تدريبات عسكرية وأعمال مشبوهة.. غموض وجدل يلفان واقعة اعتقال #جنوب_افريقيا لعشرات الليبيين عقب ضبطهم داخل معسكر تدريب سري. حكومتا #طرابلس و #بنغازي في #ليبيا سارعتا لنفي أي علاقة لهما بالأمر.. وفيما يجري استجواب المضبوطين فإن رائحة #حفتر وداعمته #الإمارات تفوح في الأفق. pic.twitter.com/h3bqonbnQP — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 27, 2024