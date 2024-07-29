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تدريبات عسكرية وأعمال مشبوهة.. اعتقال ليبيين في جنوب إفريقيا.. فما القصة؟!

خالد السعدي
خالد السعدي

وطن – اعتقلت السلطات في جنوب إفريقيا 95 ليبياً بعد مداهمة مزرعة في مدينة وايت ريفر تُستخدم كقاعدة عسكرية. وُجد المعتقلون يقيمون في خيام عسكرية مزودة بمعدات تدريب عسكرية وأسلحة مرخصة وأنواع من المخدرات.

شهود عيان أكدوا أن المعتقلين كانوا في المنطقة منذ أبريل الماضي، بينما قدموا معلومات زائفة في طلب التأشيرة، زاعمين أنهم جاءوا للتدريب كحراس أمن.

في حين تُشك السلطات في أنهم يتلقون تدريبًا عسكريًا ويخضعون الآن للاستجواب لتحديد مدى تورطهم والهدف وراء هذا التدريب

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