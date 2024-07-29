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بعد عودة علاقاته الدبلوماسية مع إيران.. واشنطن تستعيد زمام المبادرة في السودان

باسل سيد
باسل سيد

وطن – استقبل رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، سفير طهران في السودان، الذي تسلّم مهامه بعد 8 سنوات من قطع العلاقات بين البلدين. تزامنت هذه الخطوة مع حراك دبلوماسي كبير تقوده واشنطن لاحتواء الأزمة السودانية واستعادة المبادرة قبل توسّع نفوذ الحلف الإيراني الروسي في المنطقة.

ومع زيادة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر وفشل كل من السعودية والإمارات في وقف القتال، دعا وزير الخارجية الأمريكي الجيش السوداني لمفاوضات ستُعقد في 14 أغسطس في سويسرا، برعاية واشنطن والشراكة مع السعودية ومشاركة مصر والإمارات والأمم المتحدة كمراقبين.

رحّب قائد ميليشيا الدعم السريع حميدتي بالدعوة، بينما لم يصدر أي تأكيد للمشاركة من المجلس السيادي السوداني.

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