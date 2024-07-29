اختراق يطال الوفد الإسرائيلي في أولمبياد باريس.. ما القصة؟

وطن – تعرض الوفد الإسرائيلي في أولمبياد باريس لضربة جديدة بعد تسريب بيانات شخصية لأعضائه، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان وبطاقات الهوية وجوازات السفر.

المعلومات سُرقت من تطبيق واتساب الخاص بالسبّاح آدم مراعنة، وتضمنت صوراً وتفاصيل شخصية مع التركيز على ماضيهم العسكري. من بين الرياضيين الذين تم الكشف عن تفاصيلهم، السباح ميرون أمير حروتي ومعلومات عن الحاصلتين على ميداليات أولمبية أفيشاج سامبيرج وعنبر لانير.

🔴تسريب بيانات أعضاء الوفد الإسرائيلي في #اولمبياد_باريس .. كيف وقعت عملية الاختراق ومن هي الدولة التي اتهمتها إسرائيل؟⬇️ pic.twitter.com/P3jkoX0vfc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 28, 2024