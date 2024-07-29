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اختراق يطال الوفد الإسرائيلي في أولمبياد باريس.. ما القصة؟

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة

وطن – تعرض الوفد الإسرائيلي في أولمبياد باريس لضربة جديدة بعد تسريب بيانات شخصية لأعضائه، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان وبطاقات الهوية وجوازات السفر.

المعلومات سُرقت من تطبيق واتساب الخاص بالسبّاح آدم مراعنة، وتضمنت صوراً وتفاصيل شخصية مع التركيز على ماضيهم العسكري. من بين الرياضيين الذين تم الكشف عن تفاصيلهم، السباح ميرون أمير حروتي ومعلومات عن الحاصلتين على ميداليات أولمبية أفيشاج سامبيرج وعنبر لانير.

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