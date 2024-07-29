أزمة محمد صبحي والشركة المتحدة.. هل يدفع ثمن جرأته بالإسقاط على السيسي؟!

وطن – نشبت أزمة حادة بين الفنان المصري محمد صبحي والشركة المتحدة التابعة للمخابرات، بعد عرض مسرحيته ‘عيلة اتعمل لها بلوك’.

اتهم صبحي الشركة بالإخلال ببنود العقد وحذف مقاطع من المسرحية وإغلاق الصوت في بعض المشاهد، بالإضافة إلى بثها في وقت متأخر دون علمه.

قرر صبحي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، التي نفت أي إخلال بالعقد وقررت مقاضاته.

أثارت حملات التشويه ضد صبحي غضباً واسعاً بين المصريين، خاصة بعد تلميحات بأن المسرحية تضمنت إسقاطات سياسية على معاناة المصريين.

🔴جدل في #مصر بسبب أزمة الفنان #محمد_صبحي و #الشركة_المتحدة بعد عرض مسرحيته #عيلة_اتعمل_لها_بلوك ا.. هل يدفع الفنان الشهير ثمن إسقاطه السياسي بالهجوم على #السيسي؟ pic.twitter.com/z97u06gO4U — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 26, 2024