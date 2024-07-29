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أزمة محمد صبحي والشركة المتحدة.. هل يدفع ثمن جرأته بالإسقاط على السيسي؟!

وطن
وطن

وطن – نشبت أزمة حادة بين الفنان المصري محمد صبحي والشركة المتحدة التابعة للمخابرات، بعد عرض مسرحيته ‘عيلة اتعمل لها بلوك’.

اتهم صبحي الشركة بالإخلال ببنود العقد وحذف مقاطع من المسرحية وإغلاق الصوت في بعض المشاهد، بالإضافة إلى بثها في وقت متأخر دون علمه.

قرر صبحي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، التي نفت أي إخلال بالعقد وقررت مقاضاته.

أثارت حملات التشويه ضد صبحي غضباً واسعاً بين المصريين، خاصة بعد تلميحات بأن المسرحية تضمنت إسقاطات سياسية على معاناة المصريين.

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