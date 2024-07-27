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وصية ترامب حال تعرض للاغتيال.. طلب تدمير دولة

وطن
وطن

وطن – أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً بكشفه عن وصيته في حالة تعرضه للاغتيال، عقب محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها مؤخراً.

في تصريحاته، قال ترامب إنه إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال قائم دوماً، آمل أن تطمس الولايات المتحدة إيران، أن تمحوها عن وجه الأرض. إذا لم يحصل ذلك سيُعتبر قادة الولايات المتحدة جبناء وبلا شجاعة.

تعرض ترامب لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي، حيث أصيب في أذنه، ما دفع جهاز الخدمة السرية لتعزيز إجراءات حمايته بعد اكتشاف تهديدات قيل إن مصدرها خطة إيرانية لاغتياله، وفق إعلام أمريكي. وأكد مسؤول أمريكي أن جهاز الخدمة السرية أبلغ حملة ترامب بوجود تهديد متزايد، بينما نفت إيران الاتهامات التي وصفتها بالمغرضة حول ضلوعها في مخطط لاغتيال الرئيس السابق.

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