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نساء غزة.. حمل وولادة تحت القصف والنار!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تواجه النساء الحوامل في غزة معاناة مزدوجة بين آلام الحمل وأهوال الحرب الدامية التي تعصف بالقطاع منذ عشرة أشهر متتالية.

وفقاً لبيانات رسمية، هناك أكثر من 50 ألف امرأة حامل حالياً في غزة، يواجهن نقصاً كبيراً في الأدوية الأساسية، وسوء التغذية، وغياب المتابعة الدورية لصحة الجنين والحمل.

انهيار النظام الصحي في ظل الحرب جعل نساء غزة عرضة للموت بسبب التنقل المستمر بين المخيمات والنزوح. تتعرض العديد منهن للإجهاض والولادة المبكرة، بالإضافة إلى مشاكل صحية بعد الولادة نتيجة نقص الرعاية الصحية والغذاء.

تشير إحصائيات إلى أن 90% من النساء الحوامل يعانين من نقص حاد في الغذاء. تؤكد اليونسيف أن أكثر من 150 ألف امرأة حامل ومرضع لا يحصلن على الخدمات الأساسية.

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