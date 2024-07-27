ماذا يحدث في سجن العاشر من رمضان للنساء بمصر؟!

وطن – تتعرض السجينات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء لانتهاكات جسيمة تشمل إهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء حالتهن النفسية ويعرض حياتهن للخطر.

منذ أسابيع، انتحرت سجينة روسية داخل محبسها بالسجن بسبب ظروف الاحتجاز القاسية والضغوط النفسية.

وفقاً لرسالة مسربة تلقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تتعرض السجينات لانتهاكات من الأمنيين بأوامر مباشرة للمسؤولات عن إدارة العنابر، تشمل اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات، الابتزاز، العقوبات التعسفية كالتكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي، منع الصلاة وقراءة القرآن جماعياً، وحرمانهن من الرعاية الصحية.