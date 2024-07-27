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حراك لنصرة غزة في المغرب وأمير المؤمنين لا يرى لا يسمع ولا يتكلم

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – هبّ الشارع المغربي منذ بداية العدوان على قطاع غزة في مسيرات وتظاهرات شبه يومية لدعم الفلسطينيين.

وصلت هذه التظاهرات إلى العاصمة الرباط وحتى محيط مقر سفارة الكيان المحتل، مطالبة بوقف اتفاقية التطبيع والانتصار للحق الفلسطيني.

أعلنت ‘الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة’ عن خروج 690 مسيرة شعبية في المغرب وأكثر من 4 آلاف تظاهرة خلال 290 يوماً من العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

هذه الأرقام تعكس حجم التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني رغم موقف الملك محمد السادس الذي تجاهل العلاقة التاريخية بين الشعبين.

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