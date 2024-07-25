نتنياهو يصل واشنطن في التوقيت غير المناسب!

وطن – وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في زيارة ينتظرها منذ أشهر، حيث يعتزم إلقاء خطابه الرابع في الكونغرس الأميركي، ليصبح المسؤول الأجنبي الأكثر إلقاء للخطب في هذا المجلس، متفوقاً بذلك على تشرشل.

ولكن، لم يكن توقيت الزيارة موفقاً، إذ لم يستقبله أحد من كبار المسؤولين في المطار، وواجه مظاهرات منددة بزيارته، تزامناً مع انشغال الأميركيين بانسحاب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية ومحاولة اغتيال ترامب، بالإضافة إلى إصابة الرئيس بفيروس كورونا، مما أدى إلى تأجيل لقائه المبرمج مع نتنياهو.

وقد تزامنت الزيارة مع غياب رئيسة مجلس الشيوخ كامالا هاريس، وانسحاب عدد كبير من النواب الجمهوريين من الجلسة اعتراضاً على سياسات نتنياهو في غزة.

حتى ترامب عبر عن استياءه، مؤكداً ضرورة إنهاء الحرب قبل عودته إلى البيت الأبيض. تبدو مهمة نتنياهو هذه المرة صعبة، حيث أن الجميع في واشنطن مستاء من تعنته تجاه صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وقد تكون هذه الزيارة ورقة الضغط الأخيرة لقبول صفقة بايدن لإنهاء الحرب في غزة.”