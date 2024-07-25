ليلى بنعلي.. جدل جديد بشأن مصير التحقيقات بفضيحة وزيرة مغربية!

وطن – تستمر حكومة أخنوش في تجاهل فضيحة وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد بسبب علاقتها بالملياردير الأسترالي أندرو فورست.

رغم تأكيد الصحافة الأجنبية لعلاقة بنعلي بفورست وتوثيق لقاءاتهما في مقر وزارة الطاقة، لم يعلن حتى الآن عن نتائج التحقيق في هذه الفضيحة.

وتواصل الوزيرة أداء مهامها بشكل طبيعي بدعم من حزبها ‘الأصالة والمعاصرة’، في حين يبرر الحزب بقيادة فؤاد عالي الهمة المستشار القوي للملك، هذه الفضيحة بأنها حملة مغرضة تستهدف الوزيرة.

يُعتبر هذا التضارب في المصالح بين الوزيرة وعشيقها الأسترالي مسألة حساسة، ويطالب المغاربة بإقالتها ومحاسبتها للحفاظ على نزاهة الدولة ومصالحها.