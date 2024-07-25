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إسرائيل استعدت لضرب اليمن قبل أشهر.. مفاجأة جديدة تتكشف

سالم حنفي
سالم حنفي

وطن – كشفت مصادر إعلامية عبرية عن تشكيل وحدة استخبارات إسرائيلية جديدة تُعرف باسم ‘أمان’، خصصت للتعامل مع التهديدات الصادرة من اليمن عقب إطلاق جماعة الحوثي صواريخ على مدينة إيلات، ردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب التقارير، استهدفت الوحدة الجديدة وضع بنك الأهداف الممكن مهاجمتها في اليمن. جاء هذا التحرك بعد نقل إسرائيل معلومات استخباراتية إلى أمريكا، استخدمها التحالف الدولي ضد الحوثيين.

وقد شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على ميناء الحديدة، مستهدفة صهاريج تخزين الوقود وخزانات المازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب.

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