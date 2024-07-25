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أصوات العرب والمسلمين الأميركيين.. مفتاح الفوز في الانتخابات المقبلة

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تحظى أصوات العرب والمسلمين الأميركيين بأهمية كبيرة في الانتخابات المقبلة، خاصة في ولايات ميشيغان، بنسلفانيا، وأوهايو.

يحاول الجمهوريون استغلال غضب هذه الأقلية من إدارة بايدن لكسب أصواتهم، بعد أن ساهموا بشكل كبير في فوز بايدن في انتخابات 2020، حيث حصل على نحو 150 ألف صوت من أصواتهم في ولاية ميشيغان.

يأتي هذا في وقت أعلن بايدن انسحابه لصالح نائبته كامالا هاريس، مما قد يؤثر على نيات التصويت لدى العرب الأميركيين. ورغم محاولات الجمهوريين استغلال هذا الغضب، إلا أن قضايا العرب ومشاغلهم مغيبة عن أجندة حزب دونالد ترامب، الذي يجاهر بدعمه المطلق لإسرائيل.

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