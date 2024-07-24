كان مفيدا جدا لفلسطين وغزة وأضر بإسرائيل.. لواء بالجيش المصري يعترف بأسباب انقلاب السيسي على مرسي

وطن – فيديو حصري من إذاعة “بي بي سي” بالقاهرة في 5 يوليو 2013، يناقش فيه اللواء المتقاعد أيمن سلامة، المدرس بأكاديمية ناصر العسكرية، أسباب وتفاصيل انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

يُسلط اللواء سلامة الضوء على الاتهامات التي واجهها مرسي من الجيش، ويكشف عن الخلافات حول الأمن القومي، والعلاقات مع حماس، وتهديدات الأنفاق في سيناء. يوضح الفيديو كيف ساهمت هذه القضايا في اتخاذ الجيش قراره بعزل مرسي، وسط تكهنات حول حماية مصالح الأمن القومي المصري. شاهد الفيديو لتتعرف على الحقيقة الكاملة من مصدر مطلع.

للتاريخ.. لواء بالجيش المصري يعترف بأن “أحد أسباب الانقلاب على #مرسي وحبسه، أنه كان مفيدا جدا لـ #فلسطين و #غزة وأضر بـ #إسرائيل بشدة.. فجاء #السيسي بانقلاب دعمته تل أبيب ليحميها ويعدل الوضع” نعرض لكم مقابلة اللواء مع إذاعة “بي بي سي” كما هي، والتي تمت يوم 5 يوليو 2013، أي بعد… pic.twitter.com/oHSUlk78un — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 24, 2024