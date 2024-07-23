هل ينشر الحوثيون التشيع في اليمن.. وما هي طبيعة علاقتهم بإيران؟!

وطن – اكتسبت جماعة الحوثي زخمًا كبيرًا مؤخرًا بسبب دعمها لغزة وتوجيه ضربات للاحتلال الإسرائيلي. جماعة الحوثي، التي تُعرف أيضًا باسم “أنصار الله”، تأسست على يد حسين الحوثي، وتعتبر من الفصائل الشيعية التي تأثرت بالمذهب الاثني عشري.

رغم ذلك، تؤكد الجماعة تمسكها بالمذهب الزيدي، وهو المذهب الذي ينتسب لزيد بن علي ولا يعترف بعصمة الأئمة ولا بعقيدة المهدي كما الشيعة الاثني عشرية.

في السنوات الأخيرة، شهدت جماعة الحوثي تطورًا كبيرًا في ترسانتها العسكرية، حيث أصبحت الطائرات المسيرة، مثل “صماد” و”يافا”، من أبرز أسلحتها.

تطورت هذه الطائرات لتصبح قادرة على تنفيذ ضربات هجومية بمدى يصل إلى مئات الكيلومترات، مما أثار قلقًا كبيرًا في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.