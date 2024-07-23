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هل حقًا شاركت السعودية في الهجوم الإسرائيلي على اليمن؟

باسل سيد
باسل سيد

وطن – أثار الهجوم الإسرائيلي الأخير على الحديدة اليمنية جدلًا كبيرًا حول تواطؤ المملكة العربية السعودية في العملية.

حيث كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن السعودية أُبلغت مسبقًا بالهجوم وأن المقاتلات الإسرائيلية عبرت أجواء المملكة لتنفيذ الضربات.

مراسل الشؤون العسكرية بإذاعة جيش الاحتلال، دورون كادوش، أشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية مرت عبر المجال الجوي السعودي في جزء كبير من مسار رحلتها إلى اليمن.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن جيش الاحتلال نسّق مع السعودية لتنفيذ ضرباته في الحديدة، حيث اشتمل الهجوم على التزود بالوقود في الجو بطائرات “رام” والتحليق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الرادارات.

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