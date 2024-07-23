ما وراء عودة العلاقات بين السودان وإيران بعد قطيعة 8 سنوات؟

وطن – أعلنت إيران رسميًا عودة العلاقات الدبلوماسية مع السودان، وتم افتتاح سفارة إيران في الخرطوم، حيث قدم حسن شاه حسيني أوراق اعتماده ليصبح أول سفير إيراني لدى السودان بعد انقطاع دام 8 سنوات.

أكد مسؤولو البلدين استعدادهما لبدء مرحلة جديدة تخدم مصالحهما المشتركة، مما يعزز من تقارب البلدين في ظل الحرب الأهلية في السودان.

سبق استئناف العلاقات الدبلوماسية عودة العلاقات العسكرية بين البلدين خلال الأشهر الماضية، بعد دعوة من الخرطوم رحبت بها طهران.

قطع العلاقات بين البلدين يعود إلى اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، إثر إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب.