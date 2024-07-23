سر تنبؤ ليلى عبد اللطيف بخروج بايدن من البيت الأبيض

وطن – تصدرت خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف التريند على مدار الساعات الماضية بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق الرئاسة. وكانت ليلى عبداللطيف قد تنبأت بذلك في يناير الماضي، مؤكدة أن سببًا طبيًا سيحول دون خوض بايدن للانتخابات.

الخبيرة الشهيرة توقعت أيضًا وصول سيدة إلى حكم الولايات المتحدة، مما يزيد من حظوظ كامالا هاريس التي تقترب من خوض الانتخابات وتملك فرصًا كبيرة للفوز. ليلى عبداللطيف تصدرت التريند باستمرار بسبب تنبؤاتها التي تصادف الواقع، وأرجعت الأمر إلى امتلاكها ما قالت إنه “علم الإلهام”.