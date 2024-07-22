عطل تقني يشل العالم: تحذيرات من موجات قرصنة غير مسبوقة

وطن – في أعقاب العطل التقني الذي أصاب العالم بالشلل، تتواصل الأصداء الدولية وسط تحذيرات من عمليات احتيال قد تعقب هذا العطل الذي أصاب أنظمة التكنولوجيا. حذر خبراء ووكالات الأمن السيبراني من موجات قرصنة قد يتعرض لها المستخدمون مرتبطة بالعطل الذي أصاب تكنولوجيا المعلومات قبل يومين.

التحذيرات صدرت من وكالات الأمن السيبراني في المملكة المتحدة وأستراليا، داعية للحذر من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والمواقع المزيفة التي تتظاهر بأنها رسمية. حث رئيس شركة “كراود سترايك”، جورج كورتز، المستخدمين على التأكد من التحدث إلى ممثلين رسميين للشركة قبل تحميل أي تحديثات.