اخترقت إسرائيل.. كيف تطورت مسيرات الحوثي في وقت قياسي؟!

وطن – بطائرة مسيرة عن بعد، اخترق الحوثيون أعماق إسرائيل، موجهين صفعة قوية للجهاز الاستخباراتي الصهيوني الذي طالما تباهى بصلابته. تطورت مسيرات الحوثيين بشكل مذهل خلال أقل من 10 سنوات، لتتمكن من تنفيذ هجمات انتقامية بكل أريحية.

منذ الصراع الداخلي في 2014، سيطر الحوثيون على العتاد العسكري للدولة اليمنية، ورغم استهداف التحالف العربي بقيادة السعودية لمخازن الأسلحة في جبهات القتال الحوثية، استمر الحوثيون في استعراض قدراتهم العسكرية بشكل مفاجئ. أحدث إصدار من أسلحتهم هو المسيرة “يافا”، من فصيلة “صماد”، التي هاجمت تل أبيب بوزن نحو 10 كيلوغرامات وبرأس حربي متفجر. قطعت هذه المسيرة حوالي 2000 كيلومتر في 10 ساعات، متجاوزة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية بما فيها القبة الحديدية والرادارات.