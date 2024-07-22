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إسرائيل تنتظر عودة ترامب.. هل قصّر بايدن في دعمها لإبادة الغزّيين؟

باسل سيد
باسل سيد

وطن – مع صعود نجم دونالد ترمب وارتفاع أسهمه للعودة إلى البيت الأبيض، يرتفع سقف انتظارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حليف إسرائيل الأكبر وعراب صفقة القرن. في ظل التصعيد الحالي، يتساءل الجميع عن الخطوات التي سيقدمها ترمب لدعم تل أبيب والتي قد تختلف عن تلك التي قدمها جو بايدن منذ بداية الحرب على غزة.

منذ عملية “طوفان الأقصى”، بادر بايدن إلى مواساة نتنياهو وأمر بمساعدات ضخمة من السلاح والذخيرة والأموال لدعم إسرائيل عسكرياً، متبنيًا الرواية الصهيونية حول الجرائم التي ترتكب في غزة دون إدانة أي هجوم استهدف الأبرياء. رفضت إدارة بايدن محاولات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، واستخدمت حق النقض ثلاث مرات متتالية.

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