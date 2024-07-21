عداء الإمارات لغزة والإسلاميين.. هل تحاكي أمريكا سياساتها القمعية؟

وطن – لم تقتصر سياسات دولة الإمارات المعادية لغزة وللإسلاميين على إثارة حالة غضب في الأوساط العربية والإسلامية، لكنها باتت محل فخر لدول أخرى مثل الولايات المتحدة. تُسمع الأصوات في أمريكا لضرورة الاستفادة من هذه السياسات الإماراتية الصارمة.

تشمل هذه السياسات الحكم بالمؤبد على 43 شخصًا بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، والحكم على 11 شخصًا وإدانة 6 شركات بزعم غسل الأموال لدعم الجماعة. الإمارات رحّلت طالبًا سابقًا بجامعة نيويورك أبوظبي لهتافه “الحرية لفلسطين”، وطردت طالبة كانت ترتدي الكوفية بزعم انتهاك القانون المحلي. السلطات الإماراتية صرحت بأن رفع علم فلسطين غير مسموح به سواء في الحرم الجامعي أو المباني السكنية.