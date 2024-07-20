من يخون بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

وطن – تشهد سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية تطورات درامية تفرض نفسها بقوة، حيث كشفت شبكة “إن بي سي” عن شعور الرئيس جو بايدن بالألم والخيانة بسبب تخلي العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي عنه، بمن فيهم بعض كبار قادة الحزب، في وقت يواجه فيه أكبر أزماته السياسية.

بايدن غاضب لمحاولة الحزب دفعه باتجاه الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، حيث عبر قادة ديمقراطيون سرا عن شكوكهم بشأن قدرته على الفوز بولاية ثانية أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

الضغوط على بايدن زادت بعد أدائه الباهت في المناظرة مع ترامب، مما دفع الزعماء الديمقراطيين إلى نقل رسائل لبايدن بشأن المخاوف من الانتخابات المقبلة.